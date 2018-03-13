Общество |

С 12 по 16 марта в Дни адвокатуры жители смогут получить бесплатные юридические консультации адвокатов по всей Латвии, сообщает rus.db.lv.

Латвийская коллегия присяжных адвокатов на домашней странице www.advokatura.lv опубликовала список специалистов, которые дадут консультации в Дни адвокатуры, и призывает жителей записываться заранее.

В этом году бесплатные консультации дадут более 100 присяжных адвокатов и их помощников.

Жители могут обращаться к специалистам не только по вопросам прав потерпевших, но также и по поводу права аренды и жилищных прав, вопросов хозяйственного обслуживания, семейного, наследственного права, прав в области долговых обязательств, трудовых правовых отношений и по другим вопросам в соответствии со специализацией адвоката.

В этом году жители могут использовать доступную на домашней странице Латвийского совета присяжных адвокатов систему поиска и выбрать адвоката, который консультирует по интересующей человека теме и в ближайшем к нему городе.

Заинтересованное лицо индивидуально связывается с выбранным присяжным адвокатом, чтобы договориться о времени консультации и области права, в которой требуется совет. Возможно, в случае более простых вопросов будет достаточно телефонного разговора.

В случае, если не получается прийти в назначенное время, просьба отменить резервацию, чтобы этой возможностью смог воспользоваться кто-то другой.

Фото: pixabay.com