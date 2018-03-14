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В конце прошлой недели Управление по защите природы получило первую информацию о том, что в Лиепае, в районе Каросты, на побережье был замечен детеныш тюленя - белек. Об этом пишет Skaties.lv.

Белек был здоров и в человеческой помощи не нуждался.

Эксперты Управления по защите природы указали, что жителям не следует самим спасать найденных тюленят. Если же найден мертвый тюлень, следует обратиться в самоуправление.

Жителям также следует помнить, что часто тюленята выползают из воды погреться на солнышке.

Старший эксперт Управления по защите природы Валдис Пилатс отметил, что нужно знать разницу между здоровым и больным зверьком.

"Часто, лежащий на взморье одинокий тюлененок вызывает жалость прохожих и желание помочь, но следует помнить, что не всегда детенышу тюленя нужна помощь. Возможно, он просто выполз из воды погреться на солнышке и поспать, поэтому следует сначала оценить ситуацию и понять, нужна ли зверьку помощь или он может обойтись без нее", - заявил он.

По словам эксперта, если тюлененок выглядит пухленьким и здоровым, его нужно оставить в покое и держаться от него подальше. Однако, если он выглядит истощенным, а не просто спящим, нужно обязательно связаться с Управлением по защите природы по телефону 29198590. В случае необходимости специалисты потом свяжутся с Рижским зоопарком.

Пилатс отметил, что теперь на самых посещяемых пляжах Рижского залива будут размещены информативные плакаты.

Также эксперт рассказал, что тюленята попадают на взморье Рижского залива из Эстонии. Малыши добираются до Латвии вплавь или дрейфуя на льдинах.

По словам Пилатса, во время прогулок по взморью владельцам собак лучше присматривать за своими четвероногими друзьями, поскольку они могут покусать тюленят. Эксперт напомнил, что собак лучше держать на поводке и по той причине, что тюлененок может быть заражен инфекцией.

Напомним, в прошлом году Mixnews предложил инструкцию для читателей о том, что делать и чего не делать в случае обнаружения тюлененка.

Фото: flickr.com