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При выборе товара самыми важными аспектами для жителей Латвии являются цена (50,3%) и качество (40,6%) товара – утверждают данные исследования “Компас розничной торговли Maxima” о том, как цена товара влияет на привычки совершения покупок населением. Производитель и бренд товара имеют намного меньшее значение при выборе товара.

Увеличилось количество людей, которые экономят больше, следят за изменениями цен, видят рост цен и чаще выбирают магазин непосредственно из за лучшей цены. Как было выяснено в рамках исследования, 55% респондентов по меньшей мере половину товаров своей корзины покупок приобретает со скидкой, по сниженной или акционной цене.

Место совершения покупок меняют в поисках более выгодной цены Большинство респондентов обычно старается приобретать все необходимые товары в одном месте торговли (51,1%).

"Каждый пятый респондент (23,2%) утверждает, что посещает несколько мест торговли, поскольку каждое их них предлагает различные и полюбившиеся товары, что свидетельствует о том, что и ассортимент товаров, предлагаемых магазинами, имеет значение при составлении повседневной корзины покупок",- пояснила директор Департамента бизнес-аналитики Maxima Latvija Зане Кактыня.

Треть населения (30,8%) раз в неделю отправляется в какое-либо другое место торговли, чтобы приобрести интересующий товар по самой выгодной цене. 18,6% респондентов меняет магазин совершения покупок по причине более выгодной цены несколько раз в неделю.

Почти 75% населения признали, что иногда или часто исследуют информационные издания магазинов, чтобы выяснить, какие товары там можно будет приобрести по самой выгодной цене.

Чаще всего таким образом действуют люди в возрасте от 35 до 44 лет. В свою очередь, людям в возрасте от 45 до 63 лет более чем другим присуще свойство часто изучать информационные материалы магазинов.