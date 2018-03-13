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Вечером 9 марта сотрудники Рижской муниципальной полиции получили вызов в Зиепниеккалнс с информацией о нетрезвом водителе.

Очевидец сообщил, что заметил подозрительно передвигающуюся машину Volkswagen на улице Валдекю.

Полицейские указанную машину заметили возле супермаркета – машина ехала по автостоянке, а затем остановилась, чтобы взять пассажира. Один из полицейских направился к водителю, но тот внезапно начала уезжать. Началось преследование, во время которого по громкоговорителю водителю неоднократно приказали остановить машину. Водитель распоряжения полиции игнорировал.

К погоне подключился еще один экипаж полиции, после чего путь автоводителю удалось заблокировать, но он принялся бежать.

Сотрудники правопорядка задержали нарушителя. Оказалось, что за рулем автомобиля находился 61-летний мужчина, в крови которого было зафиксировано 2,28 промилле алкоголя. Мужчина был передан Госполиции.

61 gadu vecs kungs 2,28 promiļu reibumā ar sievu mašīnā bēg no policijas https://t.co/SNwyVZafY8 — Pašvaldības policija (@RigasPP) 13 марта 2018 г.

Фото: twitter.com/RigasPP