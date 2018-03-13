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14 апреля по всей Латвии пройдет ежегодная образовательная акция "Тотальный диктант". Мероприятие начнется в 14 часов.

Лозунг "Тотального диктанта" – "Модно быть грамотным". Акция дает возможность каждому человеку проверить свое знание русского языка.

Целями мероприятия являются пробуждение интереса к повышению грамотности, популяризация русской культуры в самом широком смысле и ознакомление людей с творчеством современных писателей, создающих свои произведения на русском языке.

В Латвии акция будет проводиться уже седьмой год. В Риге в мероприятии ежегодно принимают участие несколько сотен человек разного возраста — школьники, старшеклассники, студенты, взрослые. Уже сейчас известно, что помимо Риги Тотальный диктант состоится в Резекне.

В этом году автором "Тотального диктанта" является российская писательница Гузель Яхина.

Как и прежде, абсолютные победители мероприятия отправятся в поездку в Брюссель или Страсбург.

Основная площадка диктанта - актовый зал Балтийской Международной Академии.

Фото: flickr.com