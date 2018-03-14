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12 марта Латвийский центр петроглифов на своей странице в Facebook сообщил, что крупнейшая пещера Латвии "Большая Даугеню" обвалилась.

Накануне эксперты посетили пещеру в исследовательских целях, чтобы проанализировать обстоятельства обвала. Площадь пещеры до обвала составляла около 65 кв.метров, длина около 13,3 метров, ширина около 7 метров, а высота пещеры достигала 8-9 метров.

Šoziem iebrukusi lielākā dabiskā pazemes telpa Latvijā - Dauģēnu alu labirinta jeb X alu lielā zāle (Mazsalacas novadā). https://t.co/C7gBiL4c1I pic.twitter.com/rJ7hMCDJ3f — Jānis Trallis (@meteozinas) 13 марта 2018 г.

Уже несколько лет в потолке пещеры была опасная трещина, которая все время увеличивалась. В последний раз петроглифы побывали в пещере 6 января, чтобы в рамках экспедиции оценить критичность ситуации.

После мартовского посещения эксперты заключили, что, судя по обстоятельствам, масштабный обвал случился не сейчас, а еще в январе или феврале, до наступления холода.

На входе в пещеру теперь разлом, в который свалилась куча деревьев, растущих над пещерой. Теперь "Большая Даугеню" стала короче на 15 метров, но по-прежнему остается самой длинной в Латвии и во всей Балтии, составляя около 330 метров в длину.