Общество |

После сильных ливней минувшей ночью затоплена территория площадки с аттракционами в природном парке Тервете, сообщила руководитель туристического информационного центра парка Лилита Каусте.

В свою очередь на страничке парка в Facebook выложены фотографии, на которых виден масштаб затопления.

Речка Тервете, которая летом является лишь небольшим ручейком, вышла из берегов в своем старом русле, рассказала она. Затоплена территория площадью примерно 3 га. Парк в целом занимает 1200 га. На площадке расположено место отдыха со скамейками, столами и навесом.

На территории парка затоплены также деревянный замок, мост, аттракционы и другие объекты. Парк остается открыт для посетителей.

После того, как вода уйдет, станет понятно, требуется ли территории ремонт.

Тем временем метеорологи сообщают, что в реках Курземе и Земгале во вторник продолжается резкое повышение уровня воды, вода начала подниматься также во многих реках Видземе и Латгале.

За минувшие сутки больше всего вода поднялась в притоке Лиелупе Свете возле Узини - на полтора метра. Местами началось затопление низин.

Колебания уровня воды в реке Муса в районе Бауски свидетельствуют о возможном начале ледохода.

В некоторых реках Курземе уровень воды с прошлой недели повысился более чем на 1 метр.

В Даугаве и Айвиексте, а также большей части рек северной части Видземе уровень воды не изменился, в других реках Видземе и Латгале начал повышаться, но пока поднялся не больше, чем на полметра.

Резкое повышение уровня воды продолжится до среды, в больших реках вода будет подниматься также в четверг и пятницу, когда на всю территорию Латвии уже вернутся стойкие морозы.

Местами, в основном в реках западной и центральной части страны, ожидается вскрытие льда, возможно образование ледовых заторов и особенно резкое повышение уровня воды, а также затопление прилегающих территорий.