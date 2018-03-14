Налоговая реформа увеличила объем работы бухгалтеров на 40% (15)

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Общество | 14 марта 2018 года, 07:58

Остро влияние новой налоговой реформы ощущают на себе бухгалтеры, объем работы у которых вырос на 40%, потому что привыкание к изменениям требует времени. Растет также спрос на бухгалтерские услуги, говорит руководитель компании по финансовым консультациям Numeri Лилита Берзиня.

Многие малые бухгалтерское фирмы не справляются с большим объемом работы или не в состоянии проконсультировать клиентов по неясным вопросам, потому что им не хватает знаний и возможностей.

"Многие клиенты выбирают крупные бухгалтерские компании, так как хотят быть уверены в качестве обслуживания. Также есть клиенты, которые обращаются с просьбой провести аудит, например, расчета зарплат. Заказчики бухгалтерских услуг хотят быть уверены в том, что Служба государственных доходов не сделает налоговый начет и не оштрафует за неправильные расчеты", - говорит представитель фирмы.

Руководитель департамента бухгалтерского учета Orients Audit&Finance Елена Тихенко отмечает, что изменения в налоговой политике автоматически ведут к изменениям и в политике бухгалтерского учета каждого предприятия, а это означает дополнительную работу для бухгалтеров. 

Комментарии 15
Петр 3 часа назад
Всем кто приложил малейшее движения к налоговой реформе и к этому всему , заснуть и не проснуться .
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Св2 часа назад
Ощущение такое, что это не одна маленькая глупость, а многолетнее планомерное уничтожение бизнеса.
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Интересненько3 часа назад
В связи с нововведениями, а что с зарплатами бухгалтеров? Тоже выросли на 40 процентов?
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