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Рижский Пардаугавский суд признал, что запрет на присутствие матери во время хирургических манипуляций у ребенка в Стоматологическом институте Рижского университета им. Страдиня, затрагивает права ребенка, и присудил выплату ребенку моральной компенсации в размере 500 евро.

В своем роде решение суда является прецедентом, сообщает Латвийское телевидение, так как таким образом родители наделяются правом быть рядом с ребенком во время операции, если предстоящая манипуляция не является слишком тяжелой.

А при серьезных операциях родители должны быть последними, кого видит ребенок, засыпая от наркоза, и первыми, кого он увидит, проснувшись после наркоза.

Старшей дочери Солвиты Олсены было 12 лет, когда ей предстояла небольшая операция в Стомотологическом институте. Однако маме не позволили остаться в кабинете рядом с ребенком, хотя хирургическое вмешательство не происходило в стерильно операционном зале, девочке дали только бахилы и шапочку.

"Мы договорились заранее о том, что я пойду вместе с ней. Дочь ранее никогда не ходила к врачу одна, и мне, как маме, было очень важно быть рядом. Однозначно, что это было важно и для моего ребенка", - подчеркнула Олсена.

Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesa: Vecāki drīkst būt blakus bērnam operāciju laikā. https://t.co/YzlTC4zjou pic.twitter.com/vgSD5jUQt3 — LTV Panorama (@ltvpanorama) 13 марта 2018 г.

Она не согласилась с тем, что ребенка нужно оставить одного. А врач отказался проводить манипуляции. В приговоре суда сказано, что таким образом были нарушены права ребенка и должны быть выплачены 500 евро моральной компенсации.

"Перед тем, как проводить лечение ребенка, всегда надо спрашивать разрешение у родителей, нужно выслушать мнение ребенка, и у родителей есть права быть рядом", - указала Олсена.

Тем временем в самом Стомотологическом институте решение суда комментировать отказались.

"Конкретное решение и конкретный случай мы не будем обсуждать и комментировать", - сказала представительница Стоматологического института Рижского университета им. Страдиня Иева Лиелмане.

В то же время она указала, что врачи периодически проходят обучение о том, как говорить с маленькими пациентами и с их родителями.

"Родители могут находиться в кабинете врача, за исключением конкретных манипуляций, когда врач может попросить оставить помещение", - сказала Лиелмане, воздержавшись комментировать то, было ли так сделано в конкретном случае.

Тем временем мама ребенка, госпожа Олсена является юристом в области прав пациентов и присяжным адвокатом. Она пояснила, что в Латвии у каждого ребенка есть право чувствовать в больнице поддержку родителей, если он сам того хочет.

"Это касается как легких манипуляций, так и серьезных операций с всеобщим наркозом. У ребенка есть право видеть маму или папу в последние минуты перед тем, как уснуть и в первые минуты после пробуждения от наркоза", - пояснила Олсена.

Источник: lsm.lv