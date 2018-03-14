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Во всех регионах Латвии в среду продолжается повышение уровня воды в реках, во многих местах затоплены поймы, местами под угрозой затопления также более обширные территории, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

В некоторых реках Курземе и Земгале вода поднялась более чем на 2 метра. В Барте за последние дни уровень воды повысился примерно на 2,4 метра, в Берзе - почти на 2,5 метра, в Свете - на 2 метра.

Затапливаются также поймы Лиелупе. Возле Межотне уровень воды в реке поднялся на 1 метр, возле Стальгене - почти на 2 метра. В Елгаве уровень воды в Лиелупе с прошлой недели повысился на 70 сантиметров, а сегодня ожидается более быстрый подъем.

Резкий подъем уровня воды начался в реках Латгале. В Дубне вода с понедельника поднялась на 1,1- 1,3 метра.

На Даугаве ситуация остается спокойной, на Айвиексте не наблюдается существенного повышения уровня воды.

В некоторых регионах Курземе и Земгале на реках наблюдается ледоход. На Даугаве ледоход, скорее всего, начнется только в апреле.

В ближайшие дни в Латвии ожидается мороз, поэтому уровень воды начнет падать, однако в крупных реках повышение уровня воды может продолжиться до конца недели.

Фото: flickr.com