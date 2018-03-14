Общество |

Представители президента Европейской комиссии Жана-Клода Юнкера ответили на письмо от главы Русской общины Латвии Владимира Соколова.

Сообщается, что президент Еврокомиссии поблагодарил Соколова за письмо и принял к сведению его содержание.

По словам представителей президента Еврокомиссии, Юнкер просил сообщить, что письмо от Русской общины Латвии было передано члену комиссии, ответственной за справедливость, потребителей и гендерное равенство Вере Юровой.

Юрова изучит вопросы указанные в письме и после даст на них ответ, указано в ответе Еврокомиссии.

Напомним, глава Русской общины Латвии Владимир Соколов обратился руководству Европейского Союза с просьбой обратить внимание на намерения латвийского правительства ликвидировать билингвальное образование для национальных меньшинств.

В письмах к президенту Европейской комиссии Жан-Клоду Юнкеру, президенту Европейского Совета Дональду Туску и президенту Европейского парламента Антонио Таяни Соколов отметил, что русские школы в Латвии существуют с 1789 года, и не исчезали ни во времена нацистской оккупации, ни в советское время.