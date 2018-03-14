Остановить перевод школ на госязык не удалось: законопроект передан дальше (4)

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Общество | 14 марта 2018 года, 14:19

Комиссия Сейма по образованию, науке и культуре сегодня перед окончательным чтением отклонила последние попытки повлиять на переход обучения в школе на государственный язык.

Депутаты "Согласия" подали несколько предложений. Например, депутат Елена Лазарева предложила сохранить имеющуюся пропорцию языков обучения в основной школе с увеличением доли латышского языка с 60% до 80% в 7-9-х классах.

Также поступило предложение позволить частным школам обеспечивать среднее и профессиональное образование не только на государственном языке, но и на языках меньшинств.

Депутаты "Согласия" выразили недовольство составом Консультативного совета по делам нацменьшинств, в котором недостаточно представлено общество. Депутат Андрис Морозов считает, что директора школ нацменьшинств как часть системы образования побоялись возразить на предложения Министерства образования и науки (МОН). На это МОН ответило, что директоров назначают самоуправления, а не министерство.

Елена Лазарева предлагала не устанавливать конкретные сроки реформы, предусмотрев, что поправки вступают в срок через два года после введения мониторинга качества образования и получения объективных данных о необходимости и возможности изменений в школах меньшинств. В ответ на это министр образования и науки Карлис Шадурскис заявил, что мониторинг школ ведется непрерывно.

Комиссия поддержала предложение Морозова о том, что через три года после реформы МОН обеспечит обоснованный, научный и независимый анализ ее результатов.

За передачу законопроекта на третьем чтение проголосовали семь депутатов комиссии, против было трое.

В настоящее время Сейм рассматривает поправки к законам об образовании, которые предусматривают постепенный переход обучения в средней школе на латышский язык с сентября 2019 года.

Фото: flickr.com

Комментарии 4
Патриот 26 минут назад
Латышский язык вымер, как и страна в целом. Даже коренные латыши его не знают, весь какой-то изкаверканный, убогий.
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Пуф19 минут назад
К сожалению в этой стране что бы заслужить голоса избирателей,вовсе не надо как-то сильно напрягаться и вылиезать вон из кожи что бы улучшить жизнь простых людей,достаточно обильно облить дерьмом рускоязычных людей с которыми живёшь рядом,а ещё осложнить жизнь их детям и внукам,провозгласить героями бывших ССовцев и т.д.И всё,бинго,электорат в экстазе,патриоты рулят,зло наказано.Интересно не потому ли страна уже так глубокоттв ж...,ну вы поняли.
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Светлана19 минут назад
Ненавижу этих холодных ублюдков.
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