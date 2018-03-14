Общество |

На латвийско-российской границе в этом году планируется построить 93-километровый забор, но Государственная пограничная охрана запросит у правительства дополнительное финансирование на оснащение границы еще примерно 100-километровым забором. Об этом на заседании комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции сообщил начальник Госпогранохраны Нормунд Гарбарс.

На границе Латвии с Россией уже установлен 65-километровый забор, оставшуюся его часть планируется построить в этом году.

По словам экспертов, забор оправдал себя как средство борьбы с нарушителями границы, поэтому в соответствии с географическими условиями предлагается возвести еще 100 км ограждения.

Если Министерство внутренних дел поддержит инициативу Госпогранохраны, на строительство забора понадобится еще примерно пять миллионов евро.

“Мы обратимся в правительство с просьбой присвоить дополнительные средства. Нет никаких оснований полагать, что министр внутренних дел такую инициативу не поддержит", - указал Гарбарс.

До 2019 года планируется закончить установку на латвийско-российской границе забора протяженностью 283 км. На средства ЕС дополнительно закупаются системы технического наблюдения. На обустройство пограничной полосы государство выделило в общей сложности 21 млн евро.

Гарбарс напомнил, что забор планируется построить и на границе Латвии с Белоруссией. Уже принят проект работ, вскоре будет объявлен закупочный конкурс.

Напомним, в мае прошлого года служба охраны государственной границы Литвы объявила о начале строительства защитного ограждения на рубеже с Россией.

Фото: pixabay.com