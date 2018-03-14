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С 9-го марта в водопроводе многоквартирных домов по всей Латвии должна течь вода, температура которой - не менее 55 градусов. Правительство решило, что такие меры помогут бороться с легионеллой. Для жильцов это означает увеличение счёта за подогрев воды, сообщает программа «Сегодня вечером» телеканала LTV7.

Правительство решило обязать столичные домоуправления подавать нагретую минимум до 55 градусов воду - в качестве ответа на распространение легионеллёза. В прошлом году из-за этой болезни умерли трое.

«Бактерии размножаются в тех участках, где циркуляция воды не происходит. Поэтому увеличение температуры приводит только к тому, что будут проблемы у жителей - больше платить - у обслуживающей организации, и опять тех же жителей - надо будет тратить деньги на ремонт. Зато большой плюс будет поставщикам тепла», - считает Игорь Трубко, председатель Рижской ассоциации управляющих домами.

Важным условием для размножения бактерий является стоячая вода, поэтому основную опасность они представляют для владельцев бассейнов, бойлеров и других сосудов с теплой водой, где нет циркуляции. Кроме того, повышение температуры до 55 градусов в многоквартирных домах в любом случае не коснется тех участков труб, где вода действительно может застаиваться.

«Человек уехал в отпуск, пошел на работу, не пользуется водой в том участке трубы, в котором нет циркуляции... Вот этот кусок в его конкретную квартиру. Помылись в душе, вода тоже в душе осталась, в этом шланге она застоялась. В данном случае никакого отношения эти 55 градусов к этому не имеют», - уверен Трубко.

В Министерстве экономики признают, что гарантий избавиться от бактерий повышенная температура не даёт. Но говорят - экономить на тепле не стоит, особенно в ночное время.

«Необходимо помнить, что к жильцам квартир поступает остывшая вода, не 55 градусов. То есть, если домоуправ использует сниженный тариф, например, ночью нагревает воду до меньшей температуры, то до жителей может доходить вода 40 градусов. А в такой температуре бактерии очень быстро размножаются», - подчеркнул Мартиньш Аудерс, директор Департамента жилищной политики Министерства экономики.

В Минэкономики также напомнили, что новое правило может увеличить сумму счетов за горячую воду в некоторых домах на 5-10%. К клиентам Rīgas namu pārvaldnieks это относится в меньшей степени, потому что у них температура горячей воды в большинстве случаев и раньше составляла 55 градусов. А вот остальных домоуправов призывают относиться к изменениям серьёзно.

«Если кто-то захочет действовать не по закону, то он это сделает, но если будет причёнен вред здоровью, то те, кто голосовал против, будут за это отвечать», - добавил Аудерс.

Чтобы свисти риск заражения к минимуму, специалисты советуют перед посещением душа пропустить застоявшуюся воду в течение нескольких секунд, особенно если вы давно её не включали. Но душ - не единственный способ заболеть.

«Заразиться можно в любом месте, где есть аэрозольный воздух, который содержит бактерии легионеллы. Это может быть душ и кондиционеры воздуха. Нужно также быть осторожными с увлажнителями воздуха, заливать в них можно только кипяченую, незастоявшуюся воду, потому что бактерии размножаются при температуре выше 20 градусов и ниже 50 градусов. Оптимальный вариант — от 35 до 45 градусов, особенно если там есть органические вещества, например, отложения, ржавчина и так называемая биопленка», - отметила Антра Бормане, эпидемиолог Центра профилактики и контроля заболеваний

По статистике, за последние пять лет в Латвии ежегодно в среднем регистрируется 33 случая заболевания легионеллёзом.

Как уже сообщалось, 6 марта правительство приняло поправки, предусматривающие, что для ограничения распространения легионеллеза в жилых домах температура горячей воды должна составлять не менее +55 градусов.