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Госконтроль, проводя ревизию вытрезвителей, пришел к выводу, что нужно прекратить заботиться о пьяных из средств государственного бюджета на непредвиденные обстоятельства. Из этой программы за три года выделено более полумилллиона евро.

Как пишет Latvijas Avize, Государственный контроль считает, что пора определиться, за чей счет "спасать" алкоголиков.

"И в этом году средства, видимо, придется брать из программы на непредвиденные обстоятельства. Не пришло ли время наконец внести ясность, какие услуги по вытрезвлению оказываются населению, кто и сколько за них платит?" - вопрошивает госконтролер Элита Круминя.

Сейм и правительство годами занимаются этим вопросом, а в результате государство платит самоуправлениям 15 евро в сутки за обслуживание одного пьяницы.

Вытрезвление одного человека стоит 20 евро, то есть разницу в 5 евро доплачивают местные власти.

В конце года самоуправления представляют счет, который государство оплачивает.

Требуемая сумма с каждым годом растет, и, как признают главы самоуправлений, уменьшаться она не будет.

Балвское самоуправление одним из первых восстановило в городе вытрезвитель и получило из государственного бюджета более 20 тыс. евро за три года.

В 2015 году в вытрезвителе побывал 491 клиент, в 2017 году - 727. Количество клиентов выросло потому, что более активной стала полиция самоуправления.