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В ходе организованной в магазинах "Rimi" благотворительной акции "Сытой Латвии" пожертвовано 6293 пакета продовольствия, сообщили организаторы акции.

Это поможет 2097 нуждающимся семьям с маленькими детьми, пенсионерам и инвалидам.

Наиболее активно участвовали в акции рижане, пожертвовавшие 2269 пакетов, а из жителей регионов самыми активными были резекненцы, укомплектовавшие 633 пакета.

В рамках акции каждый мог наряду с покупками для себя приобрести дополнительные продукты с долгим сроком годности, например, крупу, муку, овсяные хлопья, макароны, масло, рис, сахар, консервы, сладости. Продовольственный банк "Сытой Латвии" действует уже десятый год.