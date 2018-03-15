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Житель Талси, некий Андрис Морицс решил навсегда покинуть Латвию, так как здесь, по его словам, невозможно выжить. Напоследок мужчина написал крайне эмоциональный пост в соцсети Facebook. Мужчина не стеснялся в выражениях, собственно, как и комментаторы поста.

Mixnews публикует в переводе на русский язык.

Adios, е**ные моральные уроды, сидящие в правительственных креслах...Вы сами понимаете, что делаете!!?? Вы теряете своих жителей и вместе с этим свои доходы...так как, чем больше нас уедет, тем меньше у нас можно что-то украсть.

Я достаточно путешествовал и работал...но с мыслью, что вернусь в Латвию, буду работать и по человечески жить... но х** вам...

Мне надо месяц отпахать как рабу, чтобы заплатить за квартиру + коммуналку + еду + кредиты + и еще что-нибудь!?

Вы - толпа идиотов, больше ничего... Швейцария одна из богатейших стран в мире и там 8 человек, которые работают в Сейме, а у нас 100 жирных мужиков, и им всегда есть что воровать.....

Теперь мы уезжаем насовсем, и деньги, которые будем посылать в Латвию, будем пересылать не через латвийские счета, так что СГД тоже может расслабиться.....С*ки вы....

Когда просил разговор через программу "900 секунд", то меня отговаривали, что мы так не можем говорить...Помните, что вам еще по улицам ходить...", - написал Андрис.

Этот пост стали тиражировать в соцсети латвийцы, пользователи стали также комментировать написанное.

Многие из пользователей стали описывать свою ситуацию и что нет сил больше терпеть такие унижения, но нашлись и те, кто написал, чтобы такие как автор этого послания побыстрее уехали из страны и не ныли бы о своей ничтожной жизни.

"Читаю и смеюсь...Я могу добавить, что помните надо жить СЕЙЧАС...Те, кто в Латвии хорошо зарабатывает ок...а те, кто оплачивает все и остается с пустым кошельком...уезжайте...пенсии не будет...Надо жить сейчас", - пишет одна пользовательница.

Некоторые отметили, что большинство из 500 человек, комментирующих этот пост, уже находятся в Великобритании, а не в Латвии. "Все кто пишут, охрененно любят Латвию, а живут за границей".

Были и такие, кто вместо слов разместил "многоговорящие картинки".