Покидающий Латвию житель: х** вам, слуги народа, моих налогов вам не видать! (29)
Житель Талси, некий Андрис Морицс решил навсегда покинуть Латвию, так как здесь, по его словам, невозможно выжить. Напоследок мужчина написал крайне эмоциональный пост в соцсети Facebook. Мужчина не стеснялся в выражениях, собственно, как и комментаторы поста.
Mixnews публикует в переводе на русский язык.
Adios, е**ные моральные уроды, сидящие в правительственных креслах...Вы сами понимаете, что делаете!!?? Вы теряете своих жителей и вместе с этим свои доходы...так как, чем больше нас уедет, тем меньше у нас можно что-то украсть.
Я достаточно путешествовал и работал...но с мыслью, что вернусь в Латвию, буду работать и по человечески жить... но х** вам...
Мне надо месяц отпахать как рабу, чтобы заплатить за квартиру + коммуналку + еду + кредиты + и еще что-нибудь!?
Вы - толпа идиотов, больше ничего... Швейцария одна из богатейших стран в мире и там 8 человек, которые работают в Сейме, а у нас 100 жирных мужиков, и им всегда есть что воровать.....
Теперь мы уезжаем насовсем, и деньги, которые будем посылать в Латвию, будем пересылать не через латвийские счета, так что СГД тоже может расслабиться.....С*ки вы....
Когда просил разговор через программу "900 секунд", то меня отговаривали, что мы так не можем говорить...Помните, что вам еще по улицам ходить...", - написал Андрис.
Этот пост стали тиражировать в соцсети латвийцы, пользователи стали также комментировать написанное.
Многие из пользователей стали описывать свою ситуацию и что нет сил больше терпеть такие унижения, но нашлись и те, кто написал, чтобы такие как автор этого послания побыстрее уехали из страны и не ныли бы о своей ничтожной жизни.
"Читаю и смеюсь...Я могу добавить, что помните надо жить СЕЙЧАС...Те, кто в Латвии хорошо зарабатывает ок...а те, кто оплачивает все и остается с пустым кошельком...уезжайте...пенсии не будет...Надо жить сейчас", - пишет одна пользовательница.
Некоторые отметили, что большинство из 500 человек, комментирующих этот пост, уже находятся в Великобритании, а не в Латвии. "Все кто пишут, охрененно любят Латвию, а живут за границей".
Были и такие, кто вместо слов разместил "многоговорящие картинки".