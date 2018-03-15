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Спецслужбы Латвии обещают проверить прозвучавшие в конце минувшей недели сообщения о том, что на счетах Латвийских банков находятся деньги дочери президента России Владимира Путина.

Напомним, портал Nra.lv со ссылкой на журнал Mother Jones 10 марта 2018 года написал, что у дочери президента России Владимира Путина есть тайные банковские счета в Латвии.

На призыв публично прокомментировать информацию пока не откликнулись ни Бюро по защите Конституции, ни Полиция безопасности. В Комиссии рынка финансов и капитала ответила, что вопрос находится не в их компетенции.

Однако в Службе по предотвращению легализации преступно нажитых средств признали, что необходимо дать четкий ответ по "счетам дочери Путина", и подтвердили, что как и все сообщения о "подозрительных сделках" , она тоже будет расследована.

"Независимо от того, тайный ли этот счет, как говорят, или какой – нам надо оценить действия, которые проводились с соответствующими средствами (..) Что это за деньги? Каким образом они могли быть получены? Если они были получены преступным путем, то мы смотрим, какие это были действия, и отправим полученную информацию полиции", - сказал руководитель службы Виестурс Бурканс.

Latvijas drošības institūcijas sola pārbaudīt nedēļas nogalē izskanējušās ziņas, ka Latvijas bankās atrodas Krievijas prezidenta Vladimira Putina meitu konti. https://t.co/qyq9Xf7Deh pic.twitter.com/r001zgoAKv — LTV Panorama (@ltvpanorama) 14 марта 2018 г.

Как сообщал портал Mixnews, американское издание опубликовало фрагмент из книги Майкла Искофа и Дэвида Корна "Русская рулетка: История войны Путина с Америкой и избрания Дональда Трампа" о вмешательстве России в президентские выборы в США.

В книге, в частности, говорится о планах бывшего президента США Барака Обамы отреагировать на вмешательство России в процесс выборов президента США.

В опубликованном в книге фрагменте указано, что советница Обамы Селеста Уолландер предлагала действовать именно против Путина и раскрыть тайные счета его дочери в Латвии. Зная, что Путин тщательно скрывает информацию о своей семье, Уолландер планировала опубликовать данные о латвийских счетах дочери Путина, что, несомненно, разозлило бы президента РФ, пишут авторы книги.

Более подробной информации о счетах они не предоставляют.