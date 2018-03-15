Спецслужбы проверят информацию о "счетах дочери Путина" в банках Латвии (8)
Спецслужбы Латвии обещают проверить прозвучавшие в конце минувшей недели сообщения о том, что на счетах Латвийских банков находятся деньги дочери президента России Владимира Путина.
Напомним, портал Nra.lv со ссылкой на журнал Mother Jones 10 марта 2018 года написал, что у дочери президента России Владимира Путина есть тайные банковские счета в Латвии.
На призыв публично прокомментировать информацию пока не откликнулись ни Бюро по защите Конституции, ни Полиция безопасности. В Комиссии рынка финансов и капитала ответила, что вопрос находится не в их компетенции.
Однако в Службе по предотвращению легализации преступно нажитых средств признали, что необходимо дать четкий ответ по "счетам дочери Путина", и подтвердили, что как и все сообщения о "подозрительных сделках" , она тоже будет расследована.
"Независимо от того, тайный ли этот счет, как говорят, или какой – нам надо оценить действия, которые проводились с соответствующими средствами (..) Что это за деньги? Каким образом они могли быть получены? Если они были получены преступным путем, то мы смотрим, какие это были действия, и отправим полученную информацию полиции", - сказал руководитель службы Виестурс Бурканс.
Latvijas drošības institūcijas sola pārbaudīt nedēļas nogalē izskanējušās ziņas, ka Latvijas bankās atrodas Krievijas prezidenta Vladimira Putina meitu konti. https://t.co/qyq9Xf7Deh pic.twitter.com/r001zgoAKv— LTV Panorama (@ltvpanorama) 14 марта 2018 г.
Как сообщал портал Mixnews, американское издание опубликовало фрагмент из книги Майкла Искофа и Дэвида Корна "Русская рулетка: История войны Путина с Америкой и избрания Дональда Трампа" о вмешательстве России в президентские выборы в США.
В книге, в частности, говорится о планах бывшего президента США Барака Обамы отреагировать на вмешательство России в процесс выборов президента США.
В опубликованном в книге фрагменте указано, что советница Обамы Селеста Уолландер предлагала действовать именно против Путина и раскрыть тайные счета его дочери в Латвии. Зная, что Путин тщательно скрывает информацию о своей семье, Уолландер планировала опубликовать данные о латвийских счетах дочери Путина, что, несомненно, разозлило бы президента РФ, пишут авторы книги.
Более подробной информации о счетах они не предоставляют.
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