Общество |

Гражданка Латвии, супруг которой много лет живет в Латвии и является гражданином Украины, разместила в социальной сети Facebook возмущенный пост о том, как несправедливо, по ее мнению, относится государство к своим жителям. Сандра Ошлея, описывая свои проблемы с одним из банков в личном аккаунте предлагает латвийцам критически взглянуть на то, что происходит в стране. Она считает, что государство и руководство Латвии разобщает общество, а не сплачивает.

Сандра описывает случай, когда ее мужу было необходимо открыть счет в банке для работы фирмы. Только за банковскую проверку он должен был заплатить 200 евро, хотя давно является резидентом страны и клиентом данного финансового учреждения.

Mixnews публикует пост в переводе на русский язык.

Сегодня я была зла, как никогда за долгое время. Хочу посмотреть, будет ли у моего поста какой-то резонанс? Как много будет латышей, которые поймут?

С мужем создали новое предприятие, отправились в банк открывать счет. В Swedbank нас любезно проинформировали - так как у моего мужа паспорт Украины, нам надо заплатить 200 евро за отдельное рассмотрение вопроса, можно нам будет открыть счет или нет. Гарантий, что откроют, нет. Все равно надо платить.

Это ничего, что мой муж является резидентом, официально живет в Латвии уже более 10 лет, у него здесь семья, он платит здесь налоги, трудоустраивает людей и за них тоже платит налоги.

Кроме того, он является клиентом Swedbanka как физическое лицо, у его предприятия открыт счет в этом же самом банке и видно, что все работает, какой оборот у фирмы, кто являются партнерами и так далее (все происходит в пределах Латвии).

В конце концов, что делает банк в рамках программы "узнай своего клиента», если в момент, когда этот уже «знакомый клиент» приходит открыть еще один счет, они просят 200 евро за рассмотрение вопроса???

Думаю, что действия банка являются только последствиями всему тому безумству и недостатку критического мышления, которые происходят в Латвии (что очень хорошо показал случай с банком ABLV).

Еще одна параллель - о чем думают те, кто провозглашают интеграцию общества? Как, по их мнению, этот шаг отразится на лояльности к этому государству?

По семейным обстоятельствам я живу в двух очень отличающихся информационных пространствах — это два полностью противоположных мира, где общество волнуют абсолютно разные ценности. Как латышке, мне, наверное, надо сказать, что правильно то, чем "кормят" латвийское информпространство.

Однако, приходится признать, что в русском информационном пространстве я вижу более качественную информацию, многогранность мнений и просто элементарную интеллигентность.

Да, есть и слишком тенденциозная информация, однако общее качество выше. А латыши в своей основе некритически принимают все, чем их "кормят", даже не посмотрев, что есть и другие мнения. Мы себя очень обделяем, к сожалению.

Призываю всех думать критически, не позволяя себя "кормить" пустыми лозунгами о том, что нам самим совсем невыгодно.

Давайте противостоять сталкиванию нас друг с другом в нашей собственной стране.

Как говорится в умной поговорке - "держи друзей вблизи, а врагов - вдалеке" . К сожалению, Латвия делает с точностью до наоборот.