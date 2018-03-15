Латвийские ученые в Антарктиде жалуются на чаек-воровок (4)

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Общество | 15 марта 2018 года, 09:27

В Антарктиде птицы семейства поморниковых (южнополярные поморники) крадут оборудование у латвийских исследователей, сообщает Skaties.lv .

По словам членов экспедиции, они уже привыкли к любопытным взглядам птиц и пингвинов, но южнополярные поморники доставляют им дополнительные заботы, перемещая или вовсе унося исследовательскую технику.

В экспедицию в Антарктиду латвийские ученые Янис Карушс, Кристап Ламстерс и Марис Криеванс отправились месяц назад.

Сейчас геологи продолжают работать над своими исследованиями и добывать образцы для дальнейших анализов уже в Латвии.

В конце марта на полярную станцию "Академик Вернадский" прибудет корабль с украинскими учеными, которые проведут в Антарктиде следующий год. После этого исследователи из Латвии и Украины начнут путь из Антарктиды в Южную Америку.

Напомним, латвийские ученые в первый раз отправились в экспедицию в Антарктиду. Их исследования станут частью мирового представления о динамике ледников Антарктиды и о процессах изменения климата в окрестностях континента.

Задача команды латвийских геологов — исследование толщины ледников и их внутренней структуры на Антарктическом полуострове (крупнейший полуостров континентальной Антарктиды) и ближайших островах, а также создание моделей 3D для дальнейших исследований. Ученые изучают обитающие на ледниках микроорганизмы, процессы формирования отложений, образования почвы и проводить другие исследовательские работы.

Фото: flickr.com

Комментарии 4
Патриот 2 часа назад
Кругом одни воры, латыши как всегда « белые и пушистые», небось до Антарктиды уже все продали. Виноваты чайки. Латыш, он и в Антарктиде латыш.
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хи-хи2 часа назад
И там отметились ! Это кто еще у кого ворует? Видео нет, свидетелей нет,зато есть на кого свалить.
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ЧП2 часа назад
Готовятся продать украинским ученым потому списывают по маленьку оборудование.
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