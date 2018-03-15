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Сейм сегодня отказался передавать на рассмотрение в комиссиях предложение национального объединения "Tēvzemei un brīvībai"/LNNK (VL-TB/LNNK) объявить 16 марта официальным днем памяти латышских воинов.

Законопроект поддержал 21 депутат, против выступили 25 парламентариев, а 31 политик воздержался.

Среди проголосовавших "за" кроме депутатов национального объединения "Tēvzemei un brīvībai"/LNNK (VL-TB/LNNK)были также представители партии "No sirds Latvijai!" Ингуна Судраба и Гунарс Кутрис.

Против проголосовали депутаты фракции "Согласия", а воздержались большинство депутатов "Единства" и СЗК. 11 депутатов не голосовали.

Напомним, нацблок подал в парламент соответствующие поправки к закону о праздничных, отмечаемых и памятных днях, подчеркнув, что таким образом "будет восстановлена историческая справедливость, что будет содействовать уважительному отношению официальной власти и общества к латышским национальным воинам".

В 1998 году Сейм 6-го созыва поддержал предложение объявить 16 марта днем памяти латышских воинов, но в 1999 году Сейм следующего, 7-го, созыва по предложению Народной партии исключил день 16 марта из закона о праздничных, отмечаемых и памятных днях.