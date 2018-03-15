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Латвия стала первой страной Евросоюза, где заработал сервис Yandex.Taxi. Заказать такси можно в мобильном приложении для iOS и Android на латышском, русском, английском и других языках. Сервис автоматически определит местоположение пользователя и отправит заказ ближайшему водителю.

"Мы давно задумывались о выходе в страны Балтии. Больше всего предложений о сотрудничестве поступает из Латвии, так что мы решили начать с Риги. Наши технологии и алгоритмы делают такси удобным и недорогим видом городского транспорта. Yandex.Taxi автоматически передает заказ водителю, который приедет быстрее всего. Так ему не приходится долго ждать заказ или ехать к клиенту через весь город. Сервис учитывает дорожную ситуацию, чтобы построить оптимальный маршрут. Новый заказ для водителя он заранее ищет в том месте, куда такси везет пассажира. Такие технологии снижают себестоимость поездок: водители больше зарабатывают, а пользователи меньше платят", — рассказывает директор по международному развитию Яндекс.Такси Мушег Саакян.

Подача машины в Риге стоит не более 0,71 евро, далее — не более 0,36 евро за километр и 0,13 евро за минуту поездки. Доехать от торгового центра Spice до часов "Лайма" можно примерно за 4,60 евро. От гостиницы Radisson Blu Elizabete Hotel до международного аэропорта Риги — за 7,40 евро. Оплатить поездку можно наличными или банковской картой в приложении.

Yandex.Taxi не работает с водителями напрямую, а сотрудничает только с таксопарками и диспетчерскими службами. К моменту запуска к сервису подключены более 200 машин из десяти таксопарков-партнёров, и их число будет расти. В среднем пользователь ждет машину около пяти минут.

К выходу сервиса в Латвию Яндекс обновил и уточнил карту столицы, чтобы водители могли найти любой адрес и построить до него оптимальный маршрут с учётом пробок и перекрытых дорог.

Yandex.Taxi следит за качеством обслуживания. Чтобы подтвердить, что кузов без повреждений, а в салоне чисто, водители регулярно фотографируют машину с разных ракурсов. Система распределяет заказы с учетом рейтинга водителя, основанного на оценках пользователей и статистике выполненных поездок. Водители с высоким рейтингом получают заказы в первую очередь. Если рейтинг падает ниже порогового значения — система блокирует водителя и он не может принимать заказы.

Сервис Yandex.Taxi основан в 2011 году. В начале февраля этого года Яндекс закрыл сделку с Uber по объединению бизнесов онлайн-заказа такси в России и других странах. Сейчас объединенная компания работает в 300 городах России, Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Латвии и Молдовы.