Пропавшая без вести 14-летняя девочка нашлась (13)
Общество | 15 марта 2018 года, 11:53
Пропавшая без вести Анастасия Крастиня была найдена живой и здоровой, сообщили в Госполиции. Об этом пишет Latvijas avīze.
Госполиция благодарит жителей, которые не остались равнодушными и сообщили о возможном местонахождении девочки.
Напомним, Земгальское региональное управление полиции разыскивало Анастасию Крастиню (2004 г.р.), которая 9 марта, около 15.00 вышла из своего дома в Екабпилсе, чтобы отправиться в Ригу.
Вот как помощи просить у народа, так первые. А как объяснить где нашли и причину пропажи так фиг вам.
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Фамилия Крастыня . Делай вывод . Умник .
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И где нашли?
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