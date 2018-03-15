Пропавшая без вести 14-летняя девочка нашлась (13)

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Общество | 15 марта 2018 года, 11:53

Пропавшая без вести Анастасия Крастиня была найдена живой и здоровой, сообщили в Госполиции. Об этом пишет Latvijas avīze.

Госполиция благодарит жителей, которые не остались равнодушными и сообщили о возможном местонахождении девочки.

Напомним, Земгальское региональное управление полиции разыскивало Анастасию Крастиню (2004 г.р.), которая 9 марта, около 15.00 вышла из своего дома в Екабпилсе, чтобы отправиться в Ригу.

Комментарии 13
Julianna Salaeva2 часа назад
Вот как помощи просить у народа, так первые. А как объяснить где нашли и причину пропажи так фиг вам.
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ТУК ТУК 1 час назад
Фамилия Крастыня . Делай вывод . Умник .
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Дмитрий Филатов2 часа назад
И где нашли?
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