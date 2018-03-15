Общество |

Пропавшая без вести Анастасия Крастиня была найдена живой и здоровой, сообщили в Госполиции. Об этом пишет Latvijas avīze.

Госполиция благодарит жителей, которые не остались равнодушными и сообщили о возможном местонахождении девочки.

Напомним, Земгальское региональное управление полиции разыскивало Анастасию Крастиню (2004 г.р.), которая 9 марта, около 15.00 вышла из своего дома в Екабпилсе, чтобы отправиться в Ригу.