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В Риге 23 марта откроется первый в Латвии магазин одежды и товаров для дома торговой сети Pepco, пишет Latvijas avīze.

Сообщается, что открытие магазина проведет руководитель Pepco в Центральной и Восточной Европе Марцин Станко и глава Pepco в Балтийском регионе Александр Чикаидзе.

Открытие первого в Латвии магазина Pepco состоится 23 марта, в 10.00 в торговом центре Mežciems на улице Бикерниеку 143, в Риге.

По словам Станко, у торговой сети есть хорошие перспективы на латвийском рынке, и в первый год работы предприятия в Латвии планируется открыть 12 магазинов Pepco.

"Латвийский рынок предлагает большие перспективы с высоким потенциалом и непрерывно растущей экономикой. Это понятный шаг в развитии бренда", - заявил он.

Станко указал, что в течение ближайших трех лет в Латвии планируется открыть 30 магазинов торговой сети Pepco, тем самым обеспечив 200 новых рабочих мест.

В магазинах Pepco можно приобрести детскую, женскую и мужскую одежду, нижнее белье, аксессуары, игрушки, предметы интерьера, текстильные изделия для дома и другие товары. Приблизительно 60% из ассортимента магазина составляет одежда, а 40% - товары для дома.

Бренд Pepco начал свою работу в 2004 году в Польше, он принадлежит инвестиционному предприятию Pepkor, которое базируется в Южной Африке.

Как сообщалось ранее, сеть розничной торговли Pepco, которая работает сейчас в нескольких странах Восточной Европы, начнет работу в Латвии в этом году.

Фото: CIJ Journal