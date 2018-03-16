Общество |

Сегодня с самого утра в целях безопасности площадь у памятника Свободы огорожена барьерами, за ними дежурят сотрудники полиции.

16 марта пройдут все заявленные в центре Риги мероприятия, разрешенные Рижской думой. Для одного мероприятия были установлены ограничения, и оно не состоится.

Без ограничений пройдут шествие организации Daugavas Vanagi и мероприятие общества в поддержку национальных воинов.

Латвийский антифашистский комитет был извещен, что его мероприятие не может проводиться одновременно и в одном месте с двумя другими, и ему были предложены два варианта: изменить место проведения мероприятия или же проводить его у подножия памятника Свободы, но в другое время. Латвийский антифашистский комитет подал в суд иск об отмене этих ограничений, но суд его отклонил, и запланированное комитетом мероприятие было отменено.

Лимбажское отделение организации Daugavas vanagi Latvijа планирует уличное шествие с участием примерно 100 человек, которое начнется в 11 часов у церкви Св. Иоанна и закончится у памятника Свободы.

Общество в поддержку национальных воинов планирует собрание у памятника Свободы с 7 до 13 часов.

Как накануне сообщил министр внутренних дел Рихард Козловскис, в этом году риск конфронтации в день памяти легионеров выше.

Он пояснил, что риск увеличивается из-за ряда событий, в том числе предстоящих выборов президента России. 16 марта может быть использовано определенными политическими силами для того, чтобы получить узнаваемость. Индивиды могут быть намного активнее, сказал министр.

Министр добавил, что полиция в этом году готовится к дню памяти легионеров более серьезно. Численно в охране порядка также будут участвовать больше полицейских.

Министерство внутренних дел в данный момент не располагает информацией, что в Латвию приехали некие радикально настроенные лица.

Министр внутренних дел Рихард Козловскис выразил надежду, что мероприятия пройдут спокойно.

16 марта является неофициальным днем памяти людей, которые сражались в латышском легионе вооруженных сил Германии. Одни считают их борцами за независимость Латвии, другие - приcпешниками фашистов, третьи - жертвами обстоятельств, против своей воли попавшими на фронт.