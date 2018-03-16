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В ходе художественного перформанса в Риге со спин мужчины и женщины были срезаны небольшие кусочки кожи, которые были тут же приготовлены и съедены, пишет NRA. Госполиция на данный момент не усмотрела в этом нарушений закона.

Сотрудники полиции ознакомились с видеоматериалами с перформанса, однако пока никто не обращался с претензиями на проведенную акцию. Если будет получено заявление, то полиция в соответствии со своей компетенцией его рассмотрит, пояснили в правоохранительных органах.

Полиция согласна, что распространение видеозаписи такого перформанса в соцсетях является неэтичным, однако на данный момент никаких правовых нарушений не констатировано.

Портал satori.lv пишет, что есть публичные фотографии и видеозапись с перформанса Eshatoloģija, проведенного художником Артуром Берзиньшем в галерее Museum LV un Grata JJ.

В ходе мероприятия у его участников — мужчины и женщины - со спин были срезаны небольшие фрагменты тела, тут же были поджарены на сковородке и съедены.

В пригласительных на перформанса было указано, что на него не рекомендуют приходить особо чувствительным лицам и детям. Прямая трансляция велась в социальной сети Facebook, в свою очередь на портале Youtube доступна видеозапись.

Людям со слабой психикой рекомендуется не смотреть

Стоит отметить, что это не первое представление молодого художника, которое носит провокационный характер. Так в октябре 2017 года Артурс Берзиньш удивил публику будоражащим нервы перформансом Martiroloģija, во время которого на глазах у зрителей была подвешена его невеста, молодая художница Кейта Морфея.

Перформанс был настолько скандальным и громким, что в социальной сети Facebook была заблокировала прямая трансляция этого мероприятия.

фото и видео: satori