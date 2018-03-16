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Имеющееся в распоряжении газеты Neatkarigа письмо Латвийской ассоциации коммерческих банков (ЛАКБ) предупреждает банки не иметь связи с лицами из так называемого списка Путина, пишет NRA.

В нем числятся также по меньшей мере четыре связанных с Латвией очень состоятельных предпринимателя: Юрий Шефлер, Олег Бойко, Петр Авен и Борис Титов.

Версия латвийского правительства о том, что этот список следует воспринимать лишь как предупреждение, не требующее применять к ним санкции, оказалась неточной. Хотя ЛАКБ и согласна с тем, что "список Путина" не имеет юридической силы, коммерческим банкам следует считаться с глобальными и местными процессами, о которых она и предупреждает своих членов. "Мы находимся в ситуации, когда необходимо незамедлительно и полностью пересмотреть работу с иностранными клиентами. Этот сегмент бизнеса, учитывая несоразмерность и фактически неуправляемость связанных с их обслуживанием рисков, необходимо уменьшить до несущественных размеров. Это значит, что эти услуги станут незначительной частью общего ассортимента банковских услуг", - поясняет представитель ЛАКБ Кристине Менника.