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В марте этого года по сравнению с тем же периодом прошлого года в магазинах Maxima Latvija на 30% увеличился спрос на латвийский салат в горшочках.

Выращенный в Латвии салат в горшочках продается во всех магазинах Maxima Latvija уже с прошлого месяца. Салат в горшочках выращивается в теплицах предприятия Rītausma в Сале.

Покупателем доступна также другая продукция, выращенная в Латвии: длинные огурцы от Mārupes Siltumnīcas, помидоры от Getliņi и Mežvidi, зеленый лук и базилик от Mūsmāju dārzeņi, а также картофель, капуста, свекла и чеснок от многих других латвийских производителей.

"С появлением первых вестников весны и увеличением в магазинах количества местных овощей покупатели все больше начинают отдавать предпочтение латвийским дарам природы. Следует также отметить, что с введением пониженной ставки НДС заметно уменьшились в магазинах Maxima Latvija цены характерных для Латвии овощей, что сделало их еще более доступными для покупателей, – сообщил руководитель корпоративных отношений Maxima Latvija Янис Бесерис, указав, что наибольшие изменения спроса отмечены именно в категории овощей.

Объемы продаж в килограммах в этой категории по сравнению с прошлым годом увеличились в среднем на 10-12% процентов. В группе овощей наибольший прирост продаж приходится на такие продукты, как тыква, спрос на которую возрос на 153%. По сравнению с февралем прошлого года спрос на томаты увеличился на 60%. На 23% возрос объем продаж овощей семейства капустных.

В группе фруктов и ягод наибольшего увеличения достигли продажи слив - спрос на них увеличился на 50%.