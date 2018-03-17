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Министерство здравоохранения запускает проект по отказу от курения сигарет. С этой целью организовываются бесплатные групповые занятия.

Курс состоит из 4 или 7 лекций, где с участниками будут работать психологи и психотерапевты.

Как сообщает представитель Минздрава Ундине Шулца, всего за год предполагается собрать таких 50 групп по всей Латвии. В них могут участвовать все совершеннолетние курильщики, мотивированные избавиться от этой вредной привычки, а также люди, которым отказаться от курения рекомендовал врач.

Отдельные группы также предусмотрены для беременных женщин и молодых матерей. Разработаны методические материалы, в том числе пособие для семейных врачей, а также брошюра "Я бросаю курить" для участников групп.

Проект реализуется в рамках программы Европейского социального фонда "Комплексные меры по содействию здоровью и профилактике заболеваний".

Фото: pixabay.com