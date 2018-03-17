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Департамент сообщения Рижской думы приступит к ремонту лестницы Вантового моста через четыре-шесть месяцев.

Как отметили в департаменте, временные работы были бы тратой времени, так как лестницу надо переделывать полностью. Проектирование начнется на следующей неделе.

По словам руководителя департамента Емилса Якринса, будет сделана полная реновация.

"Просто "рефреш" обошелся бы слишком дорого. В рамках обновления моста это делать нецелесообразно. Сделаем проект и полную реконструкцию имеющейся лестнице", - сказал он.

По предварительным данным, ремонт может обойтись в 100 тысяч евро.

Фото: Skaties.lv