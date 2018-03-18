День выборов в РФ: для россиян в Латвии открыты пять избирательных участков (66)

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Общество | 18 марта 2018 года, 09:24

В Латвии открыто пять избирательных участков, на которых проживающие в стране граждане России могут проголосовать на выборах президента РФ.

Участки открыты с 8.00 до 20.00 в Риге на улице Антонияс, 2, улице Смилшу, 3 и улице Кр. Валдемара, 36. Также можно проголосовать в Даугавпилсе на улице Краславас, 46 и в Лиепае на улице Лиепу, 27.

Предварительно проголосовать на выборах президента граждане России могли уже вчера, 17 марта.

Комментарии 66
Участки открыты, началось голосование2 часа назад
Казалось бы, что тут комментировать? И уж совершенно не понятно, почему у выше отписавшихся началась такая истерика? Ведь все заранее знали, что 18 марта будут выборы президента России.
Правы наши психологи -в Латвии в последние годы резко увеличилось количество психически нездоровых людей.
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Патриот 2 часа назад
Чмо не русское! Съезди в Крым и это там скажи, в Латвию приедешь с совсем другим мнением. Бить не будут, но объяснят внятно. Крым всегда был русским и так оно останется!
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Патриот 2 часа назад
Голосуйте за Путина!!! Это гарант мира на земле!!!
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