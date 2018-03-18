Общество |

В Риге сегодня с 6.00 до 14.00 запрещена остановка и стоянка на улице Аудею, на промежутке от улицы Вальню до улице Калею, сообщили в Рижской думе.

Ограничения связаны со съемками рекламного клипа.

Также в этот промежуток времени будет ограничено или в случае необходимости будет закрыто движение транспорта и пешеходов на время до трех минут на промежутке улицы Аудею от улицы Вальню до улицы Ридзенес.

Съемочной команде поручено установить дорожные знаки, организовать пути объезда и подъезд транспортных средств жителей и работников компаний, чьи дома или место работы находятся на закрытой территории.

За проведение съемочных работ ответственность несет компания Film Angels Productions.

Фото: pixabay.com