В Риге ограничено движение по улице Аудею (1)
Общество | 18 марта 2018 года, 10:03
В Риге сегодня с 6.00 до 14.00 запрещена остановка и стоянка на улице Аудею, на промежутке от улицы Вальню до улице Калею, сообщили в Рижской думе.
Ограничения связаны со съемками рекламного клипа.
Также в этот промежуток времени будет ограничено или в случае необходимости будет закрыто движение транспорта и пешеходов на время до трех минут на промежутке улицы Аудею от улицы Вальню до улицы Ридзенес.
Съемочной команде поручено установить дорожные знаки, организовать пути объезда и подъезд транспортных средств жителей и работников компаний, чьи дома или место работы находятся на закрытой территории.
За проведение съемочных работ ответственность несет компания Film Angels Productions.
Фото: pixabay.com
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