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Сегодня продолжительность дня превысит длину ночи, а во вторник, 20 марта, в 18.15 в Латвии наступит астрономическая весна.

Длина светового дня в Риге сегодня составит 12 часов и 1 минуту. Каждый следующий день будет почти на пять минут длиннее.

В ночь на 25 марта начнется летнее время, когда стрелки часов нужно будет перевести на час вперед.

Астрономическое лето наступит 21 июня, а 25-26 сентября ночь вновь станет длиннее дня.

Фото: pixabay.com