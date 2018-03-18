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На следующей неделе правительство рассмотрит подготовленные Министерством сообщения поправки к закону "О праздничных, памятных и отмечаемых днях", согласно которым в перечень отмечаемых дат планируется включить День работников авиации 6 июля. Об этом гласит информация в аннотации к поправкам.

В аннотации к поправкам отмечается, что авиация является важной отраслью латвийской экономики, в развитии которой заинтересовано все общество.

Также этот праздник предлагается отмечать с учетом популярности авиации в Латвии, ее роли в истории страны и развитии транспортной отрасли.

Как отмечает Минсообщения, история авиации в Латвии насчитывает более 120 лет. Первый полет на самолете с двигателем, о котором сохранились исторические свидетельства, состоялся 6 июля 1910 года в Риге, на ипподроме в Засулауксе.

Он был выполнен пилотом Теодором Мейбаумом на самолете Grade. Продолжительность полета составила 56 секунд, высота - 8 метров.

В честь первого полета День работников авиации предлагается отмечать 6 июля. Кроме того, как отмечает министерство, 6 июля - это лето, что позволяет проводить в честь Дня работников авиации авиационные праздники, авиашоу и другие мероприятия.

Фото: pixabay.com