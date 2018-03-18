Выборы президента РФ: очередь на улице Смилшу образовалась с самого утра (6)

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Общество | 18 марта 2018 года, 12:35

Сегодня, во время выборов президента Российской Федерации в Риге, на улице Смилшу уже через пару минут после открытия избирательного участка образовалась очередь, пишет Latvijas avīze.

Очередь в помещения консульской части посольства России в Латвии была запечатлена на видео Дайнисом Бушманисом.

Напомним, в Латвии открыто пять избирательных участков, на которых проживающие в стране граждане России могут проголосовать на выборах президента РФ.

Участки открыты с 8.00 до 20.00 в Риге на улице Антонияс, 2, улице Смилшу, 3 и улице Кр. Валдемара, 36. Также можно проголосовать в Даугавпилсе на улице Краславас, 46 и в Лиепае на улице Лиепу, 27.

Предварительно проголосовать на выборах президента граждане России могли уже вчера, 17 марта.

Фото: скриншот из видео

Комментарии 6
Фант1 час назад
Видим как бегут сломя голову с этой (стройки) "Латвия" подальше и безвозвратно!
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))1 час назад
О уже тут!Исправно работаешь!Статью выложили только минут 10 обратно,уже нарисовался!)Твоего мнения забыли спросить за кого и как они должны голосовать!
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Рижанин21 час назад
эээ местный зикхаиль,не умеющий писать по латышски, давай домой, на хутор.Весна, а ты бездельничаешь
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