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Сегодня, во время выборов президента Российской Федерации в Риге, на улице Смилшу уже через пару минут после открытия избирательного участка образовалась очередь, пишет Latvijas avīze.

Очередь в помещения консульской части посольства России в Латвии была запечатлена на видео Дайнисом Бушманисом.

Напомним, в Латвии открыто пять избирательных участков, на которых проживающие в стране граждане России могут проголосовать на выборах президента РФ.

Участки открыты с 8.00 до 20.00 в Риге на улице Антонияс, 2, улице Смилшу, 3 и улице Кр. Валдемара, 36. Также можно проголосовать в Даугавпилсе на улице Краславас, 46 и в Лиепае на улице Лиепу, 27.

Предварительно проголосовать на выборах президента граждане России могли уже вчера, 17 марта.

Фото: скриншот из видео