Выборы президента России в Латвии: в Посольство РФ выстроилась огромная очередь (73)
Общество | 18 марта 2018 года, 13:16
У посольства России в Риге образовалась длинная очередь избирателей, которые хотят проголосовать на выборах президента РФ.
Длина очереди превышает 250 метров.
Как сообщалось, в Латвии открыто пять избирательных участков, на которых проживающие в стране граждане России могут проголосовать на выборах президента РФ.
Участки открыты с 8.00 до 20.00 в Риге на ул. Антонияс, 2, ул. Смилшу, 3 и ул. Кр. Валдемара, 36. Также можно проголосовать в Даугавпилсе на ул. Краславас, 46 и в Лиепае, на ул. Лиепу, 27.
только Путин!лабусы сосите хуй!
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Не ссы. Тебя и отправят первым рейсом
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Сейчас patriots сюда явиться свой пукан рвать
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