Общество |

Сегодня в возрасте 58 лет скончался латвийский писатель, продюсер и основатель фестиваля "Море смеха" Марк Дубовский. О смерти писателя было объявлено в записи на его странице в Facebook. Марк Дубовский страдал от серьезных осложнений после гепатита C.

Как рассказывал сам продюсер, гепатит С был занесен ему в кровь из-за недобросовестности врачей 18 лет назад. Гепатит он вылечил в 2015-м, благодаря новейшим американским препаратам. Но осложнений было очень много. За годы болезни Марк перенес несколько сложных операций: сшивание сосудов, резекцию печени, онкологию. Справлялся своими силами, никого не посвящая в проблемы.

В прошлом году ему требовалась дорогостоящая пересадка печени. За границей цена трансплантации печени - около 150-200 000 евро. В Латвии такие операции не делают.

За годы борьбы с болезнью Марк истратил на лечение все свои сбережения и потерял бизнес, в котором он многие годы был успешным продюсером. Десять лет проходил у нас Международный фестиваль сатиры и юмора "МОRE SMEHA", который Марк Дубовский подарил Латвии.

Под руководством Марка в Риге высаживались целые звездные “десанты” популярных артистов. В разные годы он был организатором многих известных шоу-проектов, в том числе: сопродюсером (вместе с Михаилом Задорновым) фестиваля “Юрмалина”, партнёром Александра Маслякова в организации фестиваля “Голосящий Кивин”. Его книги, эссе и юмористические зарисовки знакомы огромному числу людей в Латвии.