Общество |

На следующей неделе ожидаются переменная облачность и кратковременные осадки в виде дождя и снега, прогнозируют синоптики.

В понедельник еще сохранится сухая погода, а во вторник на большей части территории страны выпадет небольшой снег. Осадки ожидаются и в последующие дни.

Температура воздуха ночью понизится до +2..-7 градусов, местами - до -8..-16 градусов.

Дневная температура составит -2..+7 градусов, а к концу недели потеплеет до +8..+10 градусов.

Фото: pixabay.com