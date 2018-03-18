Синоптики: в Латвии снова выпадет снег (1)
Общество | 18 марта 2018 года, 14:52
На следующей неделе ожидаются переменная облачность и кратковременные осадки в виде дождя и снега, прогнозируют синоптики.
В понедельник еще сохранится сухая погода, а во вторник на большей части территории страны выпадет небольшой снег. Осадки ожидаются и в последующие дни.
Температура воздуха ночью понизится до +2..-7 градусов, местами - до -8..-16 градусов.
Дневная температура составит -2..+7 градусов, а к концу недели потеплеет до +8..+10 градусов.
Фото: pixabay.com
Vchera saipalo vse snegom. Sadi, schkoli zakriti, transport ne hodit.
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