Жители столицы задолжали Rīgas siltums 12 миллионов евро (5)

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Общество | 18 марта 2018 года, 15:21

За услуги Rīgas siltums жители столицы задолжали 12,3 млн евро, сообщила представитель предприятия Агнете Бушта.

По ее словам, ситуация с долгами меняется каждый день, потому что платежи поступают постоянно. Как правило, самый маленький долг население имеет непосредственно перед началом отопительного сезона. Во время отопительного сезона он увеличивается, а к следующему сезону вновь уменьшается.

В прошлом году долг рижан за теплоэнергию в середине марта составлял 10,8 млн евро.

Фото: Skaties.lv

Комментарии 5
.........1 час назад
Как выгнать не очень обеспеченных жителей Риги со своих квартир?
Просто поднять тарифы...
Или вы до сих пор верите, что "мой дом моя крепость"?
Ха-ха,это не про Латвию.
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Aleksej Nikitin1 час назад
А блять, не сделать ли вам дешевле, что бы все смогли оплатить и небыло долгов!?
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INFO1 час назад
чистая прибыль Rīgas siltums 2005 - 1 млн латов . 2016 - 2,42 млн евро , 2016 - 1,47 млн евро . 10,833 тыс. владельцев квартир получили предупреждения о наличии долга . 49 % акций у R.D
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