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За услуги Rīgas siltums жители столицы задолжали 12,3 млн евро, сообщила представитель предприятия Агнете Бушта.

По ее словам, ситуация с долгами меняется каждый день, потому что платежи поступают постоянно. Как правило, самый маленький долг население имеет непосредственно перед началом отопительного сезона. Во время отопительного сезона он увеличивается, а к следующему сезону вновь уменьшается.

В прошлом году долг рижан за теплоэнергию в середине марта составлял 10,8 млн евро.

Фото: Skaties.lv