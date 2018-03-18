Жители столицы задолжали Rīgas siltums 12 миллионов евро (5)
Общество | 18 марта 2018 года, 15:21
За услуги Rīgas siltums жители столицы задолжали 12,3 млн евро, сообщила представитель предприятия Агнете Бушта.
По ее словам, ситуация с долгами меняется каждый день, потому что платежи поступают постоянно. Как правило, самый маленький долг население имеет непосредственно перед началом отопительного сезона. Во время отопительного сезона он увеличивается, а к следующему сезону вновь уменьшается.
В прошлом году долг рижан за теплоэнергию в середине марта составлял 10,8 млн евро.
Фото: Skaties.lv
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