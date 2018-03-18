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На юге Индии, в штате Керала пропала гражданка Латвии, которая приехала туда, чтобы лечиться традиционными аюрведическими методами, сообщил местный интернет-портал Onmanorama. Об этом пишет NRA.

Сообщается, что уроженка Латвии Илзе уже четыре дня безуспешно ищет свою 33-летнюю сестру Лигу. У полиции также нет никакой информации о пропавшей.

По словам в объявлении на портале, Лига, которая страдает от тяжелой депрессии, покинула аюрведический центр в деревне Потхенкод. Некий автоводитель рассказал местной полиции, что он отвез Лигу на курорт Ковалам, однако и там женщину не удалось найти.

Обе сестры приехали в Индию для лечения аюрведическими методами и занятий йогой. По словам Илзе, утром в среду, 14 марта, она отправилась на занятия, а Лига поехала за продуктами и с тех пор не вернулась. Пропавшая без вести не взяла с собой ни документы, ни деньги, ни мобильный телефон.

По словам Илзе, Лига является закрытым человеком, мало контактирует с другими людьми и страдает охлофобией – страхом перед толпой.

Фото: pixabay.com