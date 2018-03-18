Выборы президента РФ: к 16 часам в Латвии проголосовали более 14 000 человек (5)

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Общество | 18 марта 2018 года, 19:09

По состоянию на 16.00 свой голос на выборах президента России отдали более чем 14 000 человек по всей Латвии, сообщили в посольстве России.

В число проголосовавших включены и те люди, которые пришли в избирательный участок еще вчера.

Напомним, избирательные участки открыты сегодня с 8.00 до 20.00.

Согласно прогнозам, на выборах снова победит действующий президент России Владимир Путин.

В 2012 году на выборах президента РФ в Латвии проголосовали 21 895 избирателей.

Комментарии 5
Мы все за Путина!15 минут назад
Ой не врите СМИ! Я стоял в километровой очереди, где мы все переговаривались. ВСЕ хотят видеть Президентом РФ только ПУТИНА! Не врите!
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За 15 минут назад
В .В . Путина
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Патриот 7 минут назад
На выборы нашего дрепанного презика очереди не наблюдал. Чёрная сотня его выбирала.
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