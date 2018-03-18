Выборы президента РФ: к 16 часам в Латвии проголосовали более 14 000 человек (5)
Общество | 18 марта 2018 года, 19:09
По состоянию на 16.00 свой голос на выборах президента России отдали более чем 14 000 человек по всей Латвии, сообщили в посольстве России.
В число проголосовавших включены и те люди, которые пришли в избирательный участок еще вчера.
Напомним, избирательные участки открыты сегодня с 8.00 до 20.00.
Согласно прогнозам, на выборах снова победит действующий президент России Владимир Путин.
В 2012 году на выборах президента РФ в Латвии проголосовали 21 895 избирателей.
Ой не врите СМИ! Я стоял в километровой очереди, где мы все переговаривались. ВСЕ хотят видеть Президентом РФ только ПУТИНА! Не врите!
24
Ответить
В .В . Путина
23
Ответить
На выборы нашего дрепанного презика очереди не наблюдал. Чёрная сотня его выбирала.
22
Ответить
Показать все (5)