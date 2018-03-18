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В прошлом году без одноразового пропуска в Юрмалу заезжали тысячи автоводителей. Полиции самоуправления пришлось создать новый отдел, чтобы справиться с большим объемом работы. Однако только каждый десятый нарушитель оплачивает штраф, сообщили в передаче телеканала LNT. Об этом пишет KasJauns.

В период с апреля до сентября прошлого года без одноразового пропуска ездили по крайней мере 100 водителей.

Как сообщили на телеканале LNT, муниципальной полиции Юрмалы в декабре пришлось взять на работу восемь новых сотрудников и открыть отдел, который занимается исключительно рассмотрением этих нарушений. Сейчас составлены уже 17 000 протоколов.

По словам полиции, штраф за один проезд без пропуска составляет 50 евро.

Также есть автоводители, которые приезжали в Юрмалу, не заплатив за въезд 50, 60 или даже 70 раз, сообщили на LNT. Из этого следует, что нарушителям придется платить штрафы в размере 2000, 3000 или 4000 евро.

В муниципальной полиции отметили, что из всех штрафов оплачены только 11%, а каждый четвертый нарушитель пытается оспорить решение стражей порядка.

Фото: flickr.com