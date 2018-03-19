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Вчера, 18 марта, во время выборов президента РФ в посольстве России в Риге проголосовали более 6000 человек, сообщили в посольстве.

По состоянию на 16.00 свой голос на выборах президента России отдали более чем 14 000 человек по всей Латвии.

В число проголосовавших включены и те люди, которые пришли в избирательный участок еще вчера.

Напомним, выборы президента РФ прошли в воскресенье, 18 марта. В Латвии было открыто пять избирательных участков, на которых могли проголосовать проживающие в стране граждане России.