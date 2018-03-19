Выборы в РФ: в посольстве России в Латвии проголосовали более 6000 человек (22)

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Общество | 19 марта 2018 года, 07:03

Вчера, 18 марта, во время выборов президента РФ в посольстве России в Риге проголосовали более 6000 человек, сообщили в посольстве.

По состоянию на 16.00 свой голос на выборах президента России отдали более чем 14 000 человек по всей Латвии.

В число проголосовавших включены и те люди, которые пришли в избирательный участок еще вчера.

Напомним, выборы президента РФ прошли в воскресенье, 18 марта. В Латвии было открыто пять избирательных участков, на которых могли проголосовать проживающие в стране граждане России.

Комментарии 22
Прохожий2 часа назад
13000 просто уехало отсюда.Это и закрытие программы ВНЖ и просто климат в стране. а эти 13000 оставляли тут свои деньги находясь тут... успех!!! Радоваться надо vai ne, Patriot??? ))))
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))2 часа назад
Ну сейчас тут срач начнется!Помяните мое слово!))Patrioti Работать!Солнце в зените!
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Ух ты!2 часа назад
Ну, ладно, patriot знает все, что происходит в Латвии, что ей нужно, а что нет.
Но оказывается , это гениальный человек даже знает, что думают российские политтехнологи.
Patriot, скажи честно , ты Бох ?)))))
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