Выборы в РФ: в посольстве России в Латвии проголосовали более 6000 человек (22)
Общество | 19 марта 2018 года, 07:03
Вчера, 18 марта, во время выборов президента РФ в посольстве России в Риге проголосовали более 6000 человек, сообщили в посольстве.
По состоянию на 16.00 свой голос на выборах президента России отдали более чем 14 000 человек по всей Латвии.
В число проголосовавших включены и те люди, которые пришли в избирательный участок еще вчера.
Напомним, выборы президента РФ прошли в воскресенье, 18 марта. В Латвии было открыто пять избирательных участков, на которых могли проголосовать проживающие в стране граждане России.
Но оказывается , это гениальный человек даже знает, что думают российские политтехнологи.
Patriot, скажи честно , ты Бох ?)))))