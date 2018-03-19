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Полиция Безопасности (ПБ) предупредила, что перед предстоящими выборами в Сейм существует риск кибератак. Об этом сообщает передача de facto на телеканале LTV, пишет Latvijas avīze.

Заместитель начальника ПБ Инт Улманис в интервью LTV указал, что партнерские службы предупредили о кибер-нападениях.

"Мы получили информацию от партнерских служб. Кибер-угрозы перед выборами – это существенно. Нам надо быть уверенными, что наши информационные системы подготовлены к этом. Нужно быть готовыми к взломам сайтов", - заявил он.

По словам Улманиса, существует большой риск, что данные могут попасть к иностранным спецслужбам.

Однако в ПБ указали, что пока нет намеков на вмешательство в выборы в Латвии.

Также в Министерстве иностранных дел подтвердили LTV, что дипломаты готовятся к борьбе с нарушителями закона в соцсетях в случае необходимости.

Опрошенные передачей LTV российские эксперты отметили, что даже после выборов президента РФ попытки России повлиять на внутреннюю политику соседних стран и агрессивная риторика в отношении Запада продолжатся.

Напомним, вчера, 18 марта, прошли выборы президента РФ.

Фото: pixabay.com