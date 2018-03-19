ПБ предупредила о кибератаках перед выборами в Сейм (19)
Полиция Безопасности (ПБ) предупредила, что перед предстоящими выборами в Сейм существует риск кибератак. Об этом сообщает передача de facto на телеканале LTV, пишет Latvijas avīze.
Заместитель начальника ПБ Инт Улманис в интервью LTV указал, что партнерские службы предупредили о кибер-нападениях.
"Мы получили информацию от партнерских служб. Кибер-угрозы перед выборами – это существенно. Нам надо быть уверенными, что наши информационные системы подготовлены к этом. Нужно быть готовыми к взломам сайтов", - заявил он.
По словам Улманиса, существует большой риск, что данные могут попасть к иностранным спецслужбам.
Однако в ПБ указали, что пока нет намеков на вмешательство в выборы в Латвии.
Также в Министерстве иностранных дел подтвердили LTV, что дипломаты готовятся к борьбе с нарушителями закона в соцсетях в случае необходимости.
Опрошенные передачей LTV российские эксперты отметили, что даже после выборов президента РФ попытки России повлиять на внутреннюю политику соседних стран и агрессивная риторика в отношении Запада продолжатся.
Напомним, вчера, 18 марта, прошли выборы президента РФ.
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