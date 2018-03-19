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Среди всех стран Евросоюза в этом году Латвия стала третьей по количеству выходных, свидетельствуют данные Официального журнала ЕС.

В 2018 году в Латвии будет 17 официальных праздничных дней. В их число входит Новый год 1 января, Страстная пятница 30 марта, Пасха 1 и 2 апреля, а также 30 апреля.

В список выходных дней включен День созыва собрания Сатверсме 1 мая, День возобновления независимости 4 мая, День матери 13 мая, дни Līgo и Jāņu 23 и 24 июня, День завершения Праздника песни и танца 9 июля, День провозглашения Латвийской Республики 18 ноября, а также 19 ноября. Ежегодно в Латвии выходными считаются Сочельник 24 декабря и Рождество 25 и 26 декабря, и 31 января.

На втором месте в рейтинге ЕС по количеству официальных выходных дней находится Болгария, в которой отметят 20 праздников. Первое место занимает Бельгия, где праздничными выходными признаны 24 дня. Между тем в Литве в этом году 13 праздничных выходных, а в Эстонии – 12.

Фото: Instagram