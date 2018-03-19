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В прошлом году латвийского гражданства были лишены 207 человек, в основном имевших также второе российское или израильское гражданство, пишет газета Latvijas avīze.

Согласно данным Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ), в 2017 году 207 человек были лишены гражданства Латвии, 202 человека от него отказались. В 2016 году латвийского гражданства лишились 107 человек.

Комиссия Сейма по гражданству, миграции и сплочению общества время от времени получает от УДГМ информацию о просьбах изменить закон о гражданстве, чтобы можно было иметь двойное гражданство.

Как сообщил председатель комиссии Ритвар Янсонс, такие сигналы были получены и обсуждались в комиссии, но до парламентских выборов закон о гражданстве открыт не будет.

Согласно закону о гражданстве, Россия не входит в число стран, гражданство которых граждане Латвии могут иметь в качестве второго. Допускаются лишь некоторые исключения.

Например, детям кинооператора Андриса Слапиньша разрешили сохранить двойное гражданство. Однако по закону российский гражданин лишается латвийского гражданства, если он его получил до достижения совершеннолетия и после достижения возраста 25 лет решил его не сохранять.

Председатель Конгресса латышей в России Лаума Власова данную ситуацию считает абсурдной.

"Прошло 25 лет с 6 февраля 1992 года, когда всем родившимся в России автоматически было присвоено гражданство. Тем латышам, которые там родились и родители которых также являются латвийскими гражданами, УДГМ шлет письма, чтобы они отказались от гражданства Латвии. Это угрозы, написанные в сухом тоне. Если эти латыши не напишут отказ от гражданства, на них могут подать в суд. Прошло много судебных процессов и люди в них проиграли, поскольку закон "О гражданстве" запрещает двойное гражданство с Россией. Было бы логично, если можно было не лишать двойного гражданства те пару сотен латышей, проживающих в России", - отметила она.

Ранее сообщалось, что в прошлом году среди жителей стран Балтии в Латвии оказалось самое большое число желающих получить российский паспорт.

Российское гражданство в 2017 году приобрели 166 граждан и четверо неграждан Латвии, следует из данных, опубликованных Министерством внутренних дел России.

Фото: flickr.com