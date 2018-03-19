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В течение года увеличилось число тех жителей, которые экономят больше денег, следят за изменениями цен, замечают рост цен и чаще выбирают магазин именно по лучшей цене, свидетельствуют данные нового исследования покупательских привычек населения “Компас розничной торговли Maxima”.

Согласно результатам исследования, 60,3% населения делают накопления. Следует отметить, что число таких людей за год выросло. Накопления чаще всего делают рижане, люди в возрасте 35-44 и 64-74 лет, с высокими или средними доходами, а также в домашних хозяйствах из 2 человек.

Оценивая свои доходы, 40,1% респондентов признали, что в последнее время доходы не изменились, у 39,9% респондентов доходы увеличились, а у 17,8% - снизились.

По сравнению с результатами предыдущих исследований, в 2018 году выросло число жителей, которые признали, что у них немного увеличились доходы за последние 12 месяцев.

Что касается расходов, то 71,7% населения считает, что в течение 12 месяцев их расходы увеличились. 22,5% опрошенных считают, что их расходы остались на прежнем уровне, в свою очередь, 3,8% указали, что их расходы снизились.

Большинство респондентов (94,2%) считают, что потребительские цены за последние 12 месяцев возросли. Наибольшее число людей, отметивших рост цен, в Курземе и Латгале. По сравнению с результатами предыдущих исследований, число людей, которые заметили рост потребительских цен, в целом выросло в Риге и Латгале.

“85% респондентов указали, что за последние 12 месяцев увеличились их расходы на продукты питания. По сравнению с предыдущими исследованиями мы можем видеть, что число таких людей за год выросло”, - указала Зане Кактиня, директор департамента бизнес-аналитики Maxima Latvija.

Она также обратила внимание на то, что 94,3% жителей отметили, что цены выросли именно на продукты.

По словам Кактини, в прошлом году выросло количество латвийцев, делающих покупки именно в супермаркетах.

“Одно из объяснений может быть в том, что всё еще растет желание людей покупать все, что им нужно, в одном месте, а не искать в нескольких магазинах, таким образом экономя время", - отметила она.

Согласно результатам исследования, около 60% респондентов выбирают магазин ближе к дому или к работе, 40% обращают внимание на ассортимент или цены.

Исследование было проведено в сотрудничестве с исследовательским центром рынка и общественного мнения SKDS в январе 2018 года – в нем приняли участие 1005 респондентов в возрасте от до 74 лет.