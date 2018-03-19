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На состоявшихся вчера выборах президента России в Латвии за действующего президента Владимира Путина в процентном выражении проголосовало намного больше избирателей, чем в России и на выборах в целом, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

По данным о результатах голосования с трех избирательных участков в Риге, за Путина проголосовали 93,61% или 11 878 избирателей.

За Павла Грудинина в Риге свои голоса отдали 2,87%, за Ксению Собчак - 1,06%, за Владимира Жириновского - 0,98%, за Григория Явлинского - 0,43%, за Сергея Бабурина - 0,43%, за Максима Сурайкина - 0,38%, за Бориса Титова - 0,25% избирателей.

На избирательном участке в Лиепае за Путина проголосовали 96,84% российских граждан. 1,22% избирателей проголосовали за Грудинина, 0,83% - за Жириновского, 0,25% - за Сурайкина, 0,22% - за Бабурина. Остальные кандидаты не набрали 0,20% процента голосов.

Данные о результатах выборов президента России в Даугавпилсе еще недоступны.

По предварительным данным ЦИК после обработки 99% протоколов избирательных комиссий, за Путина в Латвии проголосовали 76,65% избирателей.

Явка избирателей в Латвии составила примерно 67%.

Напомним, в Латвии было открыто пять избирательных участков, на которых проживающие в стране граждане России могли проголосовать на выборах президента РФ.