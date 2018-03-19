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Memory Water запускает акцию #MainamPasauli (Меняем мир), цель которой - помочь каждому человеку воспрянуть духом, изменив негативное мышление на позитивное.

В рамках этого проекта, каждую неделю один из популярных в Латвии людей будет делиться своей идеей о том, как изменить внутренний мир.

И первым этот марафон откроет философ Угис Кугис с темой "Благодарность".

Для того, чтобы поучаствовать в акции, пользователям необходимо в своих публикациях отметить конкретного человека через знак "@", и написать, за что вы ему благодарны, использую хештег #MainamPasauli.

По словам организаторов, каждая история создаст другую, и так будут созданы несколько сотен таких историй, вдохновляющих разных людей.

"Люди стараются, делают и создают много вдохновенных историй. Все эти рассказы объединены под хештегом #MainamPasauli и будут собраны в одном месте", - сказал основатель Memory Water Янис Плявиньш.