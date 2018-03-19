Общество |

Во вторник, 20 марта около 5.00 начнутся работы по обновлению канализационного коллектора на улице Эрнеста Бирзниека-Упиша, во время которых будет ограничено движение на промежутке от улицы Лачплеша до улицы Висвалжа.

Также будет закрыт правый поворот в сторону вокзала на перекрестке улиц Эрнеста Бирзниека-Упиша и Лачплеша. Планируется, что ремонт будет завершен в субботу утром.

Канализационный колектор на этом промежутке улицы находился в аварийном состоянии, поэтому в конце февраля были проведены необходимые работы для предотвращения аварийной ситуации. Реконструкция канализационного провода начнется после обеда во вторник и будет проведена безтраншейным методом. Общая длина ремонтируемого промежутка — 62 метра. Во время ремонтных работ может быть превышен допустимый уровень шума.

В связи реконструкцией канализационного коллектора, будут введены изменения в маршруте 13 троллейбуса. По направлению в сторону центра будут закрыты остановки "Улица Стабу", "Улица Лачплеша" и "улица Дзирнаву". В направлении улицы Иерикю троллейбусы будут курсировать без изменений.

Фото: pixabay.com